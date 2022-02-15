Euro
15.38
0.12%
Dolar
13.60
0.04%
Altın
817.99
0.00%
Borsa
2002
-2.39%
Bitcoin
581.094
1.19%
BTXN Coin
37.67
-0.58%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Açık 3 C
    Zelenskiy: Ukrayna'nın NATO'ya üye olmasını istiyoruz

    Zelenskiy: Ukrayna'nın NATO'ya üye olmasını istiyoruz

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın saldırı ihtimaline karşı önleyici yaptırımların uygulanmasına dikkat çekerken, ülkesinin NATO üyeliğini önemsediklerini belirtti.
    • AA
    • 15.02.2022 - 02:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Kiev'de ortak basın toplantısı düzenledi.

    Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı projesini değerlendirdiklerini belirten Zelenskiy, bu konuda Almanya ile bazı görüş ayrılıkları olduğunu ifade etti.

    "KUZEY AKIM 2, JEOPOLİTİK BİR SİLAH"

    Zelenskiy, projeyi kendileri ve bölge için güvenlik tehdidi olarak gördüklerini anlatarak, "Bunun jeopolitik bir silah olduğunu anlıyoruz. Bu nedenle Ukrayna enerji garantileri ve güvenlik garantileri talep ediyor." diye konuştu.

    Zelenskiy: Ukrayna nın NATO ya üye olmasını istiyoruz #1

    "UKRAYNA'NIN TAM ÜYELİĞİNE GÜVENİYORUZ"

    Ülkesi için dostlarının NATO'nun açık kapı politikasına ilişkin sağlam durmalarının önemine dikkati çeken Zelenskiy, "Ukrayna'nın tam üyeliğine AB'nin desteğine güveniyoruz. Böylesi bir adım Ukrayna halkının jeopolitik seçiminin güçlü bir sinyali olacaktır." dedi.

    Zelenskiy: Ukrayna nın NATO ya üye olmasını istiyoruz #2

    "YAPTIRIM, SALDIRGANLIĞA KARŞI EN ETKİLİ YÖNTEM"

    Scholz ile Rusya'ya karşı olası yaptırımları da ele aldıklarını belirten Zelenskiy, "Benim pozisyonum çok net ve biliniyor. Saldırganlığa karşı en etkili yöntem önleyici sinyaller uygulamaktır." değerlendirmesinde bulundu.

    Ülkesi için NATO kapsamında silah tedarikinin önemini hatırlatan Zelenskiy, görüşmede bu konuyu da dile getirdiğini vurguladı.

    Krizin barışçıl çözümüne ilişkin de görüştüklerini ifade eden Zelenskiy, "Yakın zamanda sonraki görüşmeleri gerçekleştirmeyi ve Normandiya Dörtlüsü Liderleri Zirvesi konusunda anlaşmayı umuyoruz." dedi.

    Zelenskiy: Ukrayna nın NATO ya üye olmasını istiyoruz #3


    İlginizi Çekebilir

    Ukrayna: NATO'ya üyelik isteğinden vazgeçebiliriz
    Dünya

    Ukrayna: NATO'ya üyelik isteğinden vazgeçebiliriz

    NASA, Güneş'e iki yeni görev düzenleyecek
    Teknoloji

    NASA, Güneş'e iki yeni görev düzenleyecek

    Kripto kazançlarını otomatik elde edin
    Btcrobo

    Kripto kazançlarını otomatik elde edin

    Görüş Bildir