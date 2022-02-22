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- Zelenskiy: Ukrayna'nın sınırları olduğu gibi kalacak
Zelenskiy: Ukrayna'nın sınırları olduğu gibi kalacak
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ayrılıkçı bölgeleri tanımasına rağmen, egemenliklerinden taviz vermeyeceklerini açıkladı.
- Haber Merkezi
- 22.02.2022 - 03:19
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Ukrayna'nın uluslararası sınırları, Rusya'nın açıklamalarını dikkate almadan olduğu şekilde kalacaktır" açıklamasını yaptı.
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