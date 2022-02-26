Euro
15.63
-1.38%
Dolar
13.86
-1.17%
Altın
840.59
-1.72%
Borsa
1957
5.73%
Bitcoin
541.350
0.25%
BTXN Coin
39.50
1.17%
Bitexen
2ºC
İstanbul
Çok bulutlu 2 C

    Zelenskiy'den açıklama

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Bu gece gündüzden daha zor olacak. Gece şiddetli saldıracaklar, başkenti korumalıyız. Bu gece dayanmalıyız. Zor bir gündü, ama aynı zamanda cesur bir gündü." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 26.02.2022 - 01:18
    • Güncelleme : 26.02.2022 - 01:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zelenskiy'den açıklama

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy konuşuyor: "Bu gece gündüzden daha zor olacak. Gece şiddetli saldıracaklar, başkenti korumalıyız. Bu gece dayanmalıyız. Zor bir gündü, ama aynı zamanda cesur bir gündü. Rusya direnişimizi kırmak için her türlü gücü kullanacak, dayanmalıyız." dedi.

    Ayrıca Zelenski açıklamasında, Rus ordusunun bu gece Kiev’e saldırmaya çalışacağına değindi.

    AYRINTILAR GELECEK...


    İlginizi Çekebilir

    Ece Erken, alışveriş merkezinde görüntülendi
    Magazin

    Ece Erken, alışveriş merkezinde görüntülendi

    Doğru Kripto Yatırımı İle Servet Kazanabilirsiniz!
    Btcrobo

    Doğru Kripto Yatırımı İle Servet Kazanabilirsiniz!

    Gökçe Bahadır evlendi
    Magazin

    Gökçe Bahadır evlendi

    Görüş Bildir