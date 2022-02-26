Zelenskiy'den açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Bu gece gündüzden daha zor olacak. Gece şiddetli saldıracaklar, başkenti korumalıyız. Bu gece dayanmalıyız. Zor bir gündü, ama aynı zamanda cesur bir gündü." dedi.