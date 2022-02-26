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Zelenskiy'den açıklama
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Bu gece gündüzden daha zor olacak. Gece şiddetli saldıracaklar, başkenti korumalıyız. Bu gece dayanmalıyız. Zor bir gündü, ama aynı zamanda cesur bir gündü." dedi.
- Haber Merkezi
- 26.02.2022 - 01:18
- Güncelleme : 26.02.2022 - 01:29
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy konuşuyor: "Bu gece gündüzden daha zor olacak. Gece şiddetli saldıracaklar, başkenti korumalıyız. Bu gece dayanmalıyız. Zor bir gündü, ama aynı zamanda cesur bir gündü. Rusya direnişimizi kırmak için her türlü gücü kullanacak, dayanmalıyız." dedi.
Ayrıca Zelenski açıklamasında, Rus ordusunun bu gece Kiev’e saldırmaya çalışacağına değindi.
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