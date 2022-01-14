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    Zelenskiy'den Biden'a: Putin'le birlikte görüşelim

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden'a, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile üçlü formatta görüşme teklif etti.
    • AA
    • 14.01.2022 - 22:17
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    Zelenskiy'den Biden'a: Putin'le birlikte görüşelim

    Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Atlantic Council'in programında yaptığı açıklamada, Donbas krizinin çözümüne ilişkin ABD tarafının arabulucu olma girişimini takdir ettiklerini aktardı.

    "ÜÇLÜ BİR GÖRÜŞME YAPALIM"

    Zelenskiy'nin, Biden'a Putin ile beraber üçlü formatta görüşme gerçekleştirmeyi teklif ettiğini söyleyen Yermak, görüşmenin çevrim içi formatta olabileceğini ifade etti.

    Yermak, teklife ABD tarafının ilgi gösterdiğini ve Rus tarafından cevap beklediklerini kaydetti.

    Zelenskiy den Biden a: Putin le birlikte görüşelim #1

    Zelenskiy den Biden a: Putin le birlikte görüşelim #2


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