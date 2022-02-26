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    Zelenskiy'den, BMGK’da destek veren ülkelere teşekkür

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda (BMGK) Rusya’nın Ukrayna operasyonunu kınayan taslağa "evet" oyu kullanan ülkelere teşekkür mesajı yayınladı.
    • İHA
    • 26.02.2022 - 05:16
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    Zelenskiy'den, BMGK’da destek veren ülkelere teşekkür

    Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı operasyonun ardından ABD ve Arnavutluk, "Rusya’nın Ukrayna'ya saldırısını kınama" tasarısını Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na (BMGK) sunmuştu.

    EVET OYU VEREN ÜLKELERE, TEŞEKKÜR ETTİ

    Tasarı, Rusya’nın veto etmesiyle kabul edilmezken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, oylamanın ardından tasarıya destek veren ülkelere teşekkür mesajı yayınladı.

    Zelenskiy sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, tasarıya destek veren Arnavutluk, Brezilya, Fransa, Gabon, Gana, İrlanda, Kenya, Meksika, Norveç, İngiltere ve ABD'nin bayraklarını kullanarak bu ülkelere teşekkür etti.

    Zelenskiy, Rusya’nın vetosunun Avrupa haritası üzerinde kara bir kan lekesi bıraktığını belirtirken, "Savaş karşıtı koalisyon hemen harekete geçmeli!" ifadelerini kullandı.

    Zelenskiy den, BMGK’da destek veren ülkelere teşekkür #1


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