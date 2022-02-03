Zelenskiy'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya-Ukrayna arasındaki gerginlik için arabuluculuk teklif eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün beraberindeki heyetle birlikte davet üzerine Ukrayna'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Marinskiy Sarayı'ndaki baş başa ve heyetler arası görüşmesinin ardından çeşitli anlaşmalar imza altına alındı.

İmzaların ardından iki lider, ortak basın toplantısında konuştu.

ZELENSKIY, ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Arabuluculuk teklifini bir kez vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Zelenskiy, "Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim sebebiyle arabuluculuk yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederim. Barış görüşmelerinin nerede yapılacağı, savaşa noktayı nerede koyacağımız önemli değildir. Önemli olan barıştır" dedi.

Zelenskiy: Arabulucu inisiyatifi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum VİDEO

"TAM 30 YIL ÖNCE UKRAYNA VE TÜRKİYE DİPLOMATİK İLİŞKİLERİNİ TESİS ETMEYE BAŞLADI"

Zelenskiy, Türkiye ve Ukrayna arasında 30 yıl önce başlayan diplomatik ilişkilere değinerek, "Tam 30 yıl önce Ukrayna ve Türkiye diplomatik ilişkilerini tesis etmeye başladı. Bugün bu 30 yıldır süren dostluğumuzu güzel anlaşmalarla taçlandırdık. Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı ve bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu anlaşmanın imzalanması, iş dünyası için yeni imkanlar, yatırım fırsatları ve refah düzeyinin artması demek. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 7 milyar dolarla bir rekor kırdı" dedi.

"BU ZİYARET UKRAYNA'NIN DOSTUNUN KİMİN OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Serbest Ticaret Anlaşması'nın yeni rekorlar kırma hedefine hızla ulaşılmasını sağlayacağını ifade eden Zelenskiy, “Ancak ülkelerimizde güvenlik ve barış olmadan bu mümkün değildir. Bundan dolayı bugünkü görüşülen konular arasında ülkemize karşı yapılan meydan okumalar ve bunlara yönelik atılacak barış adımları birinci sırada yer alıyordu. Ülkemizin toprak bütünlüğüne, egemenliğimize ve Kırım konusuna aktif destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çok teşekkür ederim. Bu ziyaret Ukrayna’nın dostunun kimin olduğunu, kimin bizim yanımızda olduğunu gösteriyor. Bunu unutmayacağız ve yardıma ihtiyaç olduğunda her zaman hazır olacağız" dedi.

"BAYKAR MAKİNA'NIN ÜRETİMİNİ UKRAYNA'DA BAŞLATACAĞIZ"

Baykar Makina tarafından üretilen insansız hava araçlarının Ukrayna’da üretileceğini duyuran Zelenskiy, "Baykar Makina’nın üretimini Ukrayna’da başlatacağız, genişleteceğiz ve yeni istihdamlar sağlayacağız" dedi.