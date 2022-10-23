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    Zelenskiy'den elektrikte tasarruf çağrısı

    Rusya'nın asıl hedefinin Ukrayna enerji altyapısı olduğunu vurgulayan Vladimir Zelenskiy, vatandaşlarına 'enerji kullanımında sınır' çağrısı yaptı.
    • 23.10.2022 - 11:35
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    Zelenskiy'den elektrikte tasarruf çağrısı

    Rusya Ukrayna arasında 24 Şubat tarihinde başlayan savaş, hararetiyle devam ediyor.

    Savaşın etkilerinden biri olan enerji krizi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i harekete geçirdi.

    Rusya’nın hedefinin Ukrayna enerji altyapısı olduğunu ifade eden Zelenskiy, halka elektrik kullanımı konusunda daha dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

    "Çok fazla elektrik kullanan cihazların kullanımını sınırlayın"

    Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya’nın son bir haftada düzenlediği saldırıların enerji altyapısına yönelik olduğunu belirtti. Zelenski, “Teröristlerin asıl hedefi enerji. Bu nedenle bilinçli olarak elektrik tüketimi konusunda lütfen eskisinden daha dikkatli olun. Devletimizin enerji endüstrisinin istikrarı, Ukrayna'nın her şehrine ve bölgesine bağlı. Sabah ve akşamları elektrik kullanımının yoğunluğuna dikkat çeken Zelenski, “Özellikle sabah ve akşam yoğun tüketim saatlerinde lütfen çok fazla elektrik kullanan cihazların kullanımını sınırlayın” dedi.

    Zelenskiy den elektrikte tasarruf çağrısı #1

    "Saldırılar ordumuzu durduramaz"

    Zelenski, Rusya’nın saldırılarının Ukrayna ordusunu durduramayacağını belirterek, “Şunu vurgulamak istiyorum; teröristlerin saldırıları ordumuzu durduramaz. Rus propagandacıları, altyapımıza ve insanlara yönelik bu terörün ordumuzun aktif eylemlerini bir şekilde yavaşlatabileceğini veya savunmamız için bazı zorluklar yaratabileceğini söylerken yalan söylüyorlar.

    Ukraynalılar birleşti ve Rusya'nın bu savaşı kazanma şansının olmadığını kesin olarak biliyorlar. Savunma güçlerimiz, ülkeyi savunmak için ihtiyaç duydukları her şeyi alıyor ve her gün ileriye doğru ilerliyor” diye konuştu.


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