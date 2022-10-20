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    Zelensky, 2 bin 507 kişiye yaptırım kararnamelerini imzaladı

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyince hazırlanan ve 2 bin 507 kişiyi kapsayan yaptırım uygulamaları içeren 2 kararnameyi imzaladı.
    • 20.10.2022 - 18:32
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    Zelensky, 2 bin 507 kişiye yaptırım kararnamelerini imzaladı

    Ukrayna Devlet Başkanlığının resmi internet sitesine konulan yazılı açıklamada, Zelensky'nin, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyince hazırlanan ve 19 Ekim'de Devlet Başkanlığına sunulan ve "önlem" olarak ifade edilen yaptırımlara ilişkin 2 kararnameyi imzaladığı belirtildi.

    2 bin 507 kişilik yaptırımlar listesi

    Ağırlıklı olarak Rusya vatandaşlarının bulunduğu ve toplam 2 bin 507 kişiden oluşan yaptırımlar listesinde, Rus oligarklardan Roman Abramoviç ile Leonid Lebedev'in isimleri de yer aldı.

    AA'nın aktardığı bilgilere göre kararnamelere göre, "Alfa Bank" ile "Sberbank Faktoring" gibi Rus devletine ait veya bu ülkenin kontrolündeki toplam 1374 tüzel kişi de yaptırımlar listesine eklendi.

    Zelensky, 2 bin 507 kişiye yaptırım kararnamelerini imzaladı #1


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