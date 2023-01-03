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    Zelensky: 2023 zafer yılımız olsun istiyoruz

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Rusya'ya karşı savaşta 2023'te zafer elde edebilmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.
    • 03.01.2023 - 22:41
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    Zelensky: 2023 zafer yılımız olsun istiyoruz

    Rusya ile Ukrayna arasında süren savaş, bir yılını doldurmak üzereyken, iki taraf da savaşı kendi lehine çevirmek için elinde geleni yapmayı sürdürüyor.

    "2023'ün zafer yılı olmasını istiyoruz"

    AA'nın haberine göre; Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, savaşla ilgili gelişmeleri ve cephedeki son durumu değerlendirmek üzere savunma ve güvenlik yetkilileri ile bir araya geldiğini kaydederek "2023'ün zafer yılı olması için her şeyi yapıyoruz." ifadesini kullandı.

    Zelensky: 2023 zafer yılımız olsun istiyoruz #1


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