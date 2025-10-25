Zelensky: ABD olmadan bu savaşı bitirmenin yolunu aramıyoruz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ukrayna, Rusya karşısında ABD'den destek istemeyi sürdürüyor.

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen ‘Gönüllüler Koalisyonu’ toplantısının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Hollanda Başbakanı Dick Schoof, ortak bir basın toplantısı düzenledi.

"RUSYA'NIN AMACI BİZİ ORTADAN KALDIRMAK"

Toplantıda konuşan Zelensky, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik baskısını artırmak için sivillere zorlu bir kış yaşatmayı hedeflediğini ve bu amaçla Ukrayna’nın enerji altyapısına karşı bir terör kampanyası yürüttüğünü kaydederek, "Rusya’nın amacı değişmedi.

Bizi yok etmek, Ukrayna’yı ortadan kaldırmak istiyorlar ve bunun için her yolu deniyorlar" ifadelerini kullandı.

RUSYA'YA YAPTIRIMLARI ARTIRIN ÇAĞRISI

Zelensky, Ukrayna’nın hava savunma sistemlerini güçlendirmesi ve cephe hattına daha fazla kaynak ayırması gerektiğini vurgularken, Rusya’yı savaşı bitirmeye zorlamak için uluslararası yaptırımların kritik bir rol oynadığını belirtti.

Rus petrolüne yönelik yaptırımları önemli bir ilerleme olarak nitelendiren Zelensky, bu adımları hayata geçiren ABD Başkanı Donald Trump ve diğer müttefiklere teşekkürlerini sundu.

"BU ÇABAYI SÜRDÜRMELİYİZ"

Ayrıca, Rus petrol şirketleri ve gölge filo olarak bilinen nakliye ağlarına daha fazla baskı uygulanması gerektiğini ifade eden Zelensky, "Barış, saldırgana karşı uygulanan baskıdan mümkün olur.

Bu çabayı sürdürmeliyiz" açıklamasında bulundu.

"ABD OLMADAN SAVAŞI BİTİRMENİN YOLUNU ARAMIYORUZ"

ABD’nin Ukrayna’ya uzun menzilli Tomahawk füzeleri sağlama konusunda henüz onay vermediği yönündeki bir soruya cevaben Zelensky, "ABD olmadan Putin’i durdurmanın ve bu savaşı bitirmenin yolunu aramıyoruz.

Planımız birlikte güçlü adımlar atmak, Putin bizi bölüp zayıflatmak istiyor" ifadelerini kullandı.