Zelensky, ABD ve Almanya'nın hava savunma sistemlerini övdü: Savaşı kazanabiliriz Ukrayna lideri Zelensky, savunma sistemleri sayesinde ciddi sonuçlar elde ettiklerini söyledi. İnancını dile getiren Zelensky, "Ukrayna bu savaşı kazanabilir" dedi.

ensonhaber.com

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Batılı ülkelerden istediği silah sistemleriyle Rusya'ya karşı üstünlük sağlamayı planlıyor.

Kiev yönetimine ABD, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerden çeşitli düzeylerde askeri destekler gerçekleştirildi.

Hava savunma sistemleri, Ukrayna'ya sağlanan askeri yardımlar arasında yer alıyor.

"Hava savunma sistemleri önemli sonuçlar veriyor"

Zelensky, Almanya ve ABD'nin Ukrayna'ya hibe ettiği söz konusu sistemlerin "şimdiden önemli sonuçlar verdiğini" söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya 6 kişiyi öldüren saldırı dalgası başlatmasından saatler sonra konuşan Zelensky, Moskova'nın son bir hafta içinde Ukrayna'ya 65 farklı füze ve 178 insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini söyledi.

"Çok etkililer, bu savaşı kazanabiliriz"

Zelensky, ABD yapımı Patriot ve Alman Iris-T sistemlerinin "güçlü, çok etkili sistemler" olduğunu belirtti ve ekledi:

Göklerimizde terörün kaybettiğini kanıtlayabiliriz. Ukrayna, bu savaşı kazanabilir. Gök kalkanımız eninde sonunda tüm Avrupa'nın güvenliğini garanti edecek.

Yolsuzlukla mücadele mesajı

Bu arada Zelensky, Ukrayna'da yolsuzlukla mücadele konusunda "daha fazla mücadele" sözü verdi:

Önümüzdeki hafta, Ukrayna'yı onlarca yıldır zayıflatan tüm o eski alışkanlıkları, devlet kurumlarını temizleme çalışmalarımızın devamı gelecek.

Zelensky: Kim olursa olsun...

Ukrayna Devlet Başkanı, kimin hedef olabileceği konusunda ayrıntı vermezken, son dönemde Ukrayna'nın askeri merkezlerinin denetimi sırasında ortaya çıkan yolsuzluğa öfkesini dile getirdi.

Ülkede artık eski düzenin olamayacağının altını çizen Vladimir Zelensky, sözlerini şöyle tamamladı: