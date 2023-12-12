Zelensky, ABD'de silah şirketleriyle görüştü Ukraynalı lider, silah şirketlerinin çalışanlarına desteklerinden ötürü teşekkürlerini iletti. Rusya ile çatışmaların sebepsiz bir şekilde başladığını belirten Zelensky, "Böylesi insanlar olmasaydı, topraklarımızı kurtaramazdık" dedi.

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AA & Ensonhaber

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ABD'ye resmi ziyarette bulundu.

Ziyaret, ABD Başkanı Joe Biden'ın daveti üzerine gerçekleştirildi.

Kiev yönetimi, Rusya'nın saldırılarına karşı Batı'dan istediği silahları tedarik edemediğini söylüyor.

Silah şirketlerinin yöneticileriyle buluştu

Resmi ziyaret kapsamında ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Zelensky, Amerikan silah şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geldi.

Şirket yetkilileriyle devam eden savaşın ayrıntılarını ele alacaklarını belirten Zelensky, paylaştığı videoda, halihazırda devam eden askeri yardımları da masaya yatıracaklarını söyledi.

"Mesajlarımı çalışanlarınıza iletin"

Zelensky, söz konusu yöneticilere, desteklerinden dolayı teşekkür ettiği konuşmasında şunları ifade etti:

Mesajlarımı çalışanlarınıza iletin. Bu savaşı yaşıyoruz. Sebepsiz bir savaş. Böylesi insanlar, şirketler ve çalışanlar olmasaydı, topraklarımızı kurtaramazdık. Buna sahip olduğumuz için müteşekkiriz.

Meloni: Ukrayna konusunda geri adım atarsak hata yaparız

Bu arada İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna’daki savaşa dair kamuoyundaki yorgunluğun farkında olmaları gerektiğini ama bu konuda geri adım atmanın da hata olacağını belirtti.

İtalyan ANSA ajansının 2023 fotoğraf albümünün tanıtımına video konferans yöntemiyle bağlanan Meloni, şöyle dedi: