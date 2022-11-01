Zelensky: Avrupa'ya elektrik ihracatını askıya aldık

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Rus güçlerinin son dönemlerde ülkesinin enerji altyapılarına düzenlediği yoğun saldırıları sonucu Avrupa ülkelerine elektrik ihracatını durdurdu.

Ukrayna Devlet Başkanlığınca yapılan yazılı açıklamaya göre, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ülkesinde temaslarda bulunmak üzere başkent Kiev'e gelen Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson'u kabul etti.

Kiev'de Devlet Başkanlığı Ofisinde düzenlenen görüşmede Zelensky, Avrupa Elektrik İletim Sistemi Operatörleri Ağı ile (ENTSO-E) iş birliği kapsamında Avrupa'ya elektrik ihracatını yaptıklarını hatırlattı.

"Avrupa'ya elektrik ihracatını askıya aldık"

Zelensky, "Maalesef Rusya Federasyonu'nun enerji sistemimize füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırması nedeniyle bu süreci (elektrik ihracatı) askıya aldık." açıklamasında bulundu.

"Ukrayna'daki enerji altyapılarının yüzde 40'ı hasar aldı"

AA'nın aktardığı bilgilere göre, enerji altyapılarının onarımından sonra Avrupa ülkelerine eskisi gibi elektrik ihracatını sürdürmek istediklerini vurgulayan Zelensky, saldırılar sonucu Ukrayna'daki enerji altyapılarının yüzde 40'ının hasar aldığını kaydetti.