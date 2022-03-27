Zelensky, Avusturyalılara seslendi

Avusturyalılara seslenen Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, ülkesine yapılan destekten ötürü teşekkür ederek, savaşı başlatan Rusya’yı bir kez daha sert bir şekilde kınadı.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da Ukrayna için düzenlenen yardım konserinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin video mesajı gösterildi.

Başkentin önemli meydanlarından Heldenplatz’da düzenlenen yardım konserinde, Zelensky’nin 3 dakikalık video mesajı paylaşıldı.

Zelenskiy, ülkesine yapılan destekten ötürü teşekkür ederek, savaşı başlatan Rusya’yı bir kez daha sert bir şekilde kınadı.

"ÖZGÜR İNSANLAR OLARAK YAŞABİLMEK İÇİN SAVAŞMAK"

Rusya’ya yönelik daha ağır yaptırımların yürürlüğe sokulmasını isteyen Zelensky, "Rusya’nın savaşı başlatmasından sonra bize yalnız bir seçenek kalmıştı, özgür insanlar olarak yaşayabilmek için savaşmak." ifadesini kullandı.

Zelensky, savaşın ilk gününden itibaren ülkesinin cesur bir şekilde savaştığını, halkın tek yürek olduğunu söyledi.

Uluslararası toplumdan beklentilerini bir kez daha dile getiren Zelensky, öncelikli olarak Ukrayna’nın kurtarılmasının birincil hedefleri olduğunu, silah yardımı, daha ağır yaptırımlar, sığınmacılar için insani koşullar ve sivillerin çatışma alanlarından kurtarılabilmesi için insani koridorlar oluşturulması gibi taleplerde bulundu.