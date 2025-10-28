Zelensky: Barış görüşmeleri Rusya ve Belarus dışında her yerde olabilir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sonlandırılması için gerçekleştirilmesi beklenen barış görüşmelerine ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Zelensky basın mensuplarına Ukrayna’nın görüşmeler için hazır olduğunu belirtti.

"RUSYA VE BELARUS HARİÇ HER YERDE GÖRÜŞEBİLİRİZ"

Ukrayna Devlet Başkanı açıklamasında, barış görüşmelerinin Rusya ve yakın müttefiki Belarus’un sınırları dışında herhangi bir yerde düzenlenmesinden memnun olacağını belirterek, "Eğer bir sonuç elde edebileceksek görüşmeler nerede olacaksa olsun.

Elbette Rusya veya Belarus’ta olmadığı sürece neredeyse hiç fark etmez" ifadelerini kullandı.

Ukraynalı lider, ayrıca "Ukrayna’ya her şeyi engelleme" çağrılarında bulunan Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın bazı tutumları hakkındaki çekincelerine rağmen Macaristan da gerçekleştirilebilecek görüşmelere katılmaktan da memnuniyet duyacağını belirtti.

"GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Zelensky, barış görüşmelerinin cephedeki mevcut durum üzerinden yürütülmesine ilişkin de konuştu. Ukraynalı lider, Rusya’nın Ukraynalı askerlerin çeşitli bölgelerden çekilmesine yönelik talebinin kabul edilmeyeceğini vurgulayarak, "Diplomasiye şu anki konumumuzdan yaklaştığımız son derece açık. Ülkemizin bir parçasını bırakarak geri adım atmayacağız" ifadelerini kullandı.

Zelensky ayrıca ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin de desteğini aldıklarının altını çizerek, "Önemli olan şu ki, ABD tarafı da bunu nihayet kamuoyuna duyurdu. Başkan Trump böyle bir mesaj verdi" dedi.

"MÜTTEFİKLER 2 İLA 3 YIL DAHA FİNANSMAN SAĞLAMALI"

Zelensky açıklamasında ayrıca, ABD Başkanı Trump’ın Rus petrol şirketlerine uyguladığı yeni yaptırımlara da değinerek, ABD’li siyasetçilere Rusya’ya yönelik daha ağır yaptırımlar uygulama çağrısında bulundu.

Ukrayna’nın mevcut mali durumuna da değinen Ukraynalı lider, ülkesinin Avrupalı müttefiklerinden iki veya üç yıl daha istikrarlı finansman almasının gerekeceğini vurguladı.