Zelensky, belediye başkanının kaçırılmasını demokrasi suçu olarak nitelendirdi

Telegram kanalından video mesaj yayınlayan Zelensky, Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'un kaçırılmasını demokrasiye karşı işlenen suç olarak nitelendirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Telegram kanalında yayınladığı video mesajında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri operasyona yönelik açıklamalarda bulundu.

Rus askeri güçlerinin, Melitopol Belediye Başkanı Ivan Fedorov'u kaçırdığına dikkati çeken Zelensky, bunun demokrasiye karşı işlenen suç olduğunu belirterek, “Melitopol Belediye Başkanının kaçırılması, Ukrayna'daki kent ve halka sadece değil, demokrasiye karşı işlenen bir suçtur. Demokratik ülkelerdeki halkın yüzde 100'ü bunu öğreneceğinden eminim." dedi.

RUSYA’YI DEAŞ İLE KIYASLADI

Rusya'nın eylemlerini DEAŞ terör örgütünün eylemleriyle kıyaslayan Zelensky, "Tüm Ukrayna, Herson, Berdyansk ve diğer kentler olduğu gibi Melitopol'ün de işgalcilere teslim olmadığını gördü." şeklinde konuştu.

"7 BİN 144 KİŞİ KURTARILDI"

Ukrayna'daki sivillerin güvenli bölgelere tahliye sürecine değinen Zelensky, Rus birliklerinin, insani yardım koridorlarının çalışmasını engellediğini belirtti.

Zelensky, "Buna rağmen, bugün Enerhodar, Buça, Hostomel ve Kozaroviçi kentlerinde 7 bin 144 kişi kurtarıldı. Bu, yarın, bir sonraki gün Ukraynalıların kuşatılmış yerlerden tahliyesini organize etmek için nedendir. Bunu yapacağız." dedi.

“RUSLAR, MAIRUPOL SAKİNLERİNE İŞKENCE ETMEYE DEVAM EDİYOR”

Ukrayna kentlerine insani yardımın yapılması için çabalamaya devam edeceklerini vurgulayan Zelensky, Mariupol'un Rus ordusunca kuşatıldığına dikkati çekti.

Zelensky, "Ruslar, Mariupol'e insani yardımı ulaştırmamıza izin vermedi ve kent sakinlerine işkence etmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"RUS ASKER SAYISI 12 BİNİ GEÇTİ"

Ukrayna'da ölen Rus asker sayısının 12 bini geçtiğine dikkati çeken Zelensky, binlerce askerin de esir alındığını söyledi. Rus askerlerin annelerine seslenen Zelensky, "Kendi çocuklarınızı yabancı topraklardaki savaşa göndermeyin. Çocuklarınızın tatbikatlara gönderildiğine inanmayın. Ukrayna bu savaşı hiçbir zaman istemedi, ancak gerektiği kadar kendisini savunacak." ifadelerini kullandı.

Zelensky, Rus vatandaşlarına "ülkelerindeki propagandaya inanmamalarını ve doğru bilgilere ulaşmalarını" önerdi.