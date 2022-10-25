Zelensky: Devletimizin bağımsızlığını Rusya'ya rağmen savunduk

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Ukrayna'nın bağımsızlığını savunduk ve Rusya bunu değiştiremez." dedi.

Zelensky Telegram hesabından yaptığı görüntülü paylaşımında, bugün, Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşta 8. ayın dolduğunu hatırlattı.

Rusya'nın ülkesine yönelik düzenlediği saldırılara rağmen Ukrayna'nın bağımsızlığını korudukları, Rus güçlerin aldığı toprakları geri almaya devam ettiklerini aktaran Zelenskiy bu ifadeleri kullandı:

"Devletimizin bağımsızlığını savunduk ve Rusya bunu değiştiremez"

Herson, Harkiv, Donetsk, Luhansk, Zarporijya ile Kırım ve Ukrayna'nın tüm bölgelerin özgürlüğe kavuşturtması için mücadele sürdürdüklerini kaydeden Zelensky, "Zaman gelecek ve tüm Ukrayna özgür olacak." diye söyledi.

Rusya ile İran'ın bugün Batılı ülkelere karşı Ukrayna'yı asılsız ve gerçek olmayan bazı suçlamalarla şikayet etmeye çalıştıkları ama bunun başarısız olduğunu, aslında dünyanın artık Rusya'ya inanmadığını savunan Zelensky, "Rusya'da başarısızlık duygusu giderek güçleniyor." şeklinde konuştu.

Zelensky, Ukrayna'yı özgürlüğüne götüren yolun zor bir sürecin olduğunu ve burada başarılı adımları atmak için herkesi daha güçlü ve sabırlı olma çağrısında bulundu.

"İsrail'i Ukrayna'yı destekleyen diğer demokratik ülkelere katılmaya çağırdım"

Bugün, İsrail'de faaliyet gösteren bir gazetenin düzenlediği ve demokrasi konulu bir programa video konferansıyla katıldığı ve yaptığı konuşmasında Rusya ile İran'ın "yakınlaşması" konuyu ele aldığını dile getiren Zelensky, "İsrail'i artık Ukrayna'yı destekleyen diğer demokratik ülkelere katılmaya çağırdım." diye söyledi.

"Ukrayna için barışı yeniden sağlamaya çalışan herkes..."

AA'nın haberine göre Zelensky, bugün Ukrayna'ya yardım etmenin dünyada barışın sürdürülmesine önemli katkıyı sağlayabileceğine dikkat çekerek, "Ukrayna için barışı yeniden sağlamaya çalışan herkes, aynı zamanda dünyadaki diğer tüm halklar için barış ve güvenliğin mümkün olması için mücadele ediyor." ifadelerini kullandı.

Bugün ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşun yıl dönümü olduğunu hatırlatan Zelensky, dünya gıda krizinin çözülmesi ve Ukraynalı esirlerin ülkeye geri gelmesi sürecine sağladığı katkılardan dolayı BM yönetimine teşekkür etti.