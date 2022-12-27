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    Zelensky: Donbas'ta sıcak çatışmalar sürüyor

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya'ya karşı savaşın devam ettiği Donbas bölgesinde sıcak çatışmaların sürdüğünü söyledi.
    • 27.12.2022 - 01:06
    • Güncelleme : 27.12.2022 - 01:07
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    Zelensky: Donbas'ta sıcak çatışmalar sürüyor

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, gece saatlerinde sosyal paylaşım hesabından yayımladığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    "Donbas'ta durum acı verici"

    Ülkesinin Donbas bölgesindeki Donetsk ve Luhansk tarafında yer alan yerleşim yerlerinde sıcak çatışmaların devam ettiğini aktaran Zelensky, "Orada durum zor, acı verici." ifadesini kullandı.

    Söz konusu bölgelerde Rus ordusunun yoğun saldırılara rağmen ilerleyemediğini belirten Zelensky, Rus güçlerine karşı mücadele verdikleri için Ukrayna savunma kuvvetlerine teşekkür etti.

    9 milyona yakın insan elektriksiz kaldı

    AA'nın haberine göre, Rus kuvvetlerinin saldırılar düzenlediği enerji altyapıları hasar aldığı için ülke genelinde elektrik kesintilerin sürdüğünü, 9 milyona yakın insanın elektriksiz kaldığını dile getiren Zelensky, enerji tesislerinin onarım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

    "Sirenlere dikkat edin"

    Zelensky, Rus ordusunun önümüzdeki günlerde ülkesine yönelik tekrar füze saldırıları düzenleme ihtimalinin olduğuna dikkati çekerek, "Hava savunması (sistemleri) hazırlanıyor, devlet hazırlanıyor ve herkes hazırlanmalı. Lütfen sirenlere dikkat edin." dedi.

    Zelensky: Donbas ta sıcak çatışmalar sürüyor #1


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