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    Zelensky: Donetsk bölgesi tam bir cehennem

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Rusya'ya karşı savaşın devam ettiği Donetsk'teki çatışmalara ilişkin, "Orası tam bir cehennem" değerlendirmesinde bulundu.
    • 13.11.2022 - 01:28
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    Zelensky: Donetsk bölgesi tam bir cehennem

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Telegram kanalından paylaştığı görüntülü mesajda, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

    "Bugün hep birlikte bir sevinci yaşıyoruz"

    Ukrayna birliklerinin, Rus güçlerinin çekildiği Herson şehrine girdiğini, halkın askerleri büyük sevinçle karşıladığını belirten Zelensky, "Bugün hep birlikte bir sevinci yaşıyoruz. Herson'daki insanlarımızın Ukraynalı savunucularla karşılaşması görüntülerini henüz izlememiş bir kişi bile kaldı mı bilmiyorum." dedi.

    Zelensky: Donetsk bölgesi tam bir cehennem #1

    "Herson bölgesinin 60'tan fazla yerleşim yerinde kontrol sağlandı"

    Zelensky, "Bu akşam itibarıyla savunma güçleri Herson bölgesinin 60'tan fazla yerleşim yerinde kontrol sağladı. Polis güvenlik tedbirlerine başladı." ifadelerini kullandı.

    Rus güçlerin çekilmesinden sonra bölgede çok fazla patlamamış mayın, mermi ve diğer mühimmatın kaldığına dikkati çeken Zelensky, uzmanlar tarafından mayın temizleme çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.

    "Orası tam bir cehennem"

    AA'nın haberine göre, ülkesinde savaşın devam ettiği cephe hatlarından Donetsk bölgesinde en sıcak çatışmaların sürdüğünü dile getiren Zelensky, "Orası tam bir cehennem. Orada her gün son derece ağır çatışmalar oluyor." dedi.

    Zelensky: Donetsk bölgesi tam bir cehennem #2


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