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    Zelensky: Dugina'nın öldürülmesiyle kesinlikle ilgimiz yok

    Zelensky: Dugina'nın öldürülmesiyle kesinlikle ilgimiz yok

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Rusya'nın Darya Dugina'nın Moskova'da bombalı saldırıda öldürülmesinden Ukrayna'yı sorumlu tutması yönündeki suçlamayı reddetti.
    • 23.08.2022 - 23:28
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    Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina, içinde bulunduğu aracın Moskova bölgesindeki Odintsovo kentinin yakınlarında 20 Ağustos'ta infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti.

    FSB, Dugina'nın bombalı saldırıyla öldürülmesinin arkasında Ukrayna özel servislerinin bulunduğunun tespit edildiğini bildirdi.

    Zelensky, Rusya'nın iddialarını reddetti

    AA'nın haberine göre; Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, yaklaşık 60 ülke ve uluslararası örgütten liderler ve üst düzey yetkililerin katılımıyla düzenlenen Kırım Platformu 2. Zirvesi'nin ardından açıklamalarda bulundu.

    Zelensky: Dugina nın öldürülmesiyle kesinlikle ilgimiz yok #1

    "Dugina'yı öldüren bizim, vatandaşımız değil"

    Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB) Dugina'nın bombalı saldırıyla öldürülmesinin arkasında Ukrayna özel servislerinin bulunduğunun tespit edildiği yönündeki açıklamasına değinen Zelenskiy, "Bu kesinlikle bizim sorumluluğumuz değil. (Dugina'yı öldürdüğü iddia edilen Natalya Vovk) Bizim devletimizin vatandaşı değil." ifadesini kullandı.

    Zelensky: Dugina nın öldürülmesiyle kesinlikle ilgimiz yok #2

    Danilov da iddiaları reddetmişti

    Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov da Ukrayna televizyonuna bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın iddialarını reddederek ülkesinin Dugina'nın öldürülmesiyle alakasının olmadığını söylemişti.

    Zelensky: Dugina nın öldürülmesiyle kesinlikle ilgimiz yok #3

    Zelensky: Dugina nın öldürülmesiyle kesinlikle ilgimiz yok #4

    Zelensky: Dugina nın öldürülmesiyle kesinlikle ilgimiz yok #5


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