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    Zelensky ilk kez Kiev dışına çıktı, cephe hattındaki Harkov'u ziyaret etti

    Zelensky ilk kez Kiev dışına çıktı, cephe hattındaki Harkov'u ziyaret etti

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, savaşın başından beri ilk kez Kiev dışına çıkarak, Rus ordusunun saldırılarından en çok etkilenen Harkov kentini ziyaret etti.
    • 30.05.2022 - 00:36
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 00:37
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    Rus ordusunun Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, cephe hattını ziyaret etti.

    Rus ordusunun saldırılarından en çok etkilenen Ukrayna’nın Harkov kentine gelen Zelensky, Rus ordusunun saldırılarının başladığı 24 Şubat’tan bu yana ilk kez Kiev bölgesi dışında görüntü verdi.

    "Her birinize teşekkür etmek istiyorum"

    Harkov’da askerlerle bir araya gelen ve bazılarına madalya veren Zelensky, "Hizmetleriniz için her birinize teşekkür etmek istiyorum. Hepiniz devletimiz için canınızı tehlikeye atıyorsunuz. Ukrayna’nın bağımsızlığını savunduğunuz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın" dedi.

    Zelensky ilk kez Kiev dışına çıktı, cephe hattındaki Harkov'u ziyaret etti - VİDEO

    Bomba sığınaklı konutlar yapılacak

    İHA'nın haberine göre; Harkov’da Rusya’nın saldırısı sonucu yıkılan idari ve konut binalarını ziyaret eden Zelensky, askeri ve sivil yetkililerle toplantı düzenledi. Zelensky, kentte bomba sığınaklarıyla donatılmış modern konutlar yaparak şehri yeniden inşa etme planlarını ele aldı.

    Zelensky ilk kez Kiev dışına çıktı, cephe hattındaki Harkov u ziyaret etti #1

    Harkov'un yüzde 31'i Rus işgali altında

    Toplantıda Harkov Bölgesel Askeri Yönetim Başkanı Oleg Synegubov, bölgedeki toprakların yüzde 31’inin şu anda Rus işgali altında olduğunu belirterek, "Kurtarılan yerleşim birimlerinden bazılarını henüz tam olarak denetleyemiyoruz, tam teşekküllü mayın temizleme yürütemiyoruz ve bombardıman devam ederken kritik altyapıyı yeniden inşa etmeye başlayamıyoruz” dedi.

    Zelensky ilk kez Kiev dışına çıktı, cephe hattındaki Harkov u ziyaret etti #2

    225 bina yıkıldı, 2 bin 229 bina hasar gördü

    Synegubov ayrıca, Harkov’da 225’i tamamen yıkılan 2 bin 229 yüksek binanın hasar gördüğünü ifade ederek, Harkov’un kuzey ve doğu bölgelerinde toplam konut stokunun yüzde 30,2’sinin hasar gördüğünü veya yıkıldığını açıkladı.

    Zelensky ilk kez Kiev dışına çıktı, cephe hattındaki Harkov u ziyaret etti #3

    Güvenlik Servisi Başkanı'nı görevden aldı

    Zelensky ziyaretinin ardından bir açıklama yaparak, "Gelip durumu anladım. Bölgedeki Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) şube başkanını kovdum. Çünkü o, savaşın ilk günlerinden itibaren şehri savunmak için çalışmıyordu, sadece kendini düşünüyordu. Amacının ne olduğunu öğreneceğiz" ifadelerini kullandı.

    Zelensky ilk kez Kiev dışına çıktı, cephe hattındaki Harkov u ziyaret etti #4

    Zelensky ilk kez Kiev dışına çıktı, cephe hattındaki Harkov u ziyaret etti #5

    Zelensky ilk kez Kiev dışına çıktı, cephe hattındaki Harkov u ziyaret etti #6

    Zelensky ilk kez Kiev dışına çıktı, cephe hattındaki Harkov u ziyaret etti #7

    Zelensky ilk kez Kiev dışına çıktı, cephe hattındaki Harkov u ziyaret etti #8

    Zelensky ilk kez Kiev dışına çıktı, cephe hattındaki Harkov u ziyaret etti #9

    Zelensky ilk kez Kiev dışına çıktı, cephe hattındaki Harkov u ziyaret etti #10


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