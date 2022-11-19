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    Zelensky, İngiltere Başbakanı Sunak'ı kabul etti

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, 9 aydır devam eden savaş sürecinde üçüncü İngiliz başbakanla görüştü.
    • 19.11.2022 - 17:32
    • Güncelleme : 19.11.2022 - 17:35
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    Zelensky, İngiltere Başbakanı Sunak'ı kabul etti

    9 aydır devam eden Ukrayna-Rusya savaşı Batı liderlerinin en önemli gündemlerinden biri.

    Bu kapsamda Ukrayna'nın başkenti Kiev birçok lider tarafından ziyaret edildi.

    Kiev'de Zelensky'e ziyaret

    Bu kapsamda kısa süre önce Liz Truss'ın istifasından sonra göreve gelen İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Rusya'ya karşı savaşın devam ettiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret ederek Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile bir araya geldi.

    Zelensky Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev'de devlet başkanlığı ofisinde Rishi Sunak ile bir araya geldiğini duyurdu.

    "Sonuna kadar yanınızdayız"

    Görüşmede, İngiltere ile Ukrayna arasındaki işbirliği ve küresel güvenlik konularını ele aldıklarını belirten Zelensky, "Savaşın ilk günlerinden beri Ukrayna ve İngiltere en güçlü müttefikler oldu." açıklamasında bulundu.

    Sunak da, Twitter'dan Kiev ziyaretine ilişkin İngilizce ve Ukraynaca yaptığı paylaşımda, "İngiltere özgürlük için savaşmanın ne demek olduğunu biliyor. Sonuna kadar yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

    Zelensky, İngiltere Başbakanı Sunak'ı kabul etti VİDEO

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