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    Zelensky: Kimsenin sözüne inanmıyoruz

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya’nın Kiev ve Çernihiv’e saldırılarını azaltma kararına rağmen hala saldırılara devam ettiğini söyledi.
    • İHA
    • 31.03.2022 - 05:33
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    Zelensky: Kimsenin sözüne inanmıyoruz

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya - Ukrayna heyetinin İstanbul’da yaptığı görüşmelerden sonra Rusya Savunma Bakanlığı’nın, Kiev ve Çernihiv bölgelerine saldırıları azaltma kararına rağmen saldırıların hala sürdüğüne işaret etti.

    "RUSYA, DONBAS'A YENİ SALDIRILAR İÇİN HAZIRLANIYOR"

    Ukrayna topraklarının her karışı için savaşmaya devam edeceklerini belirten Zelenskiy, “Evet, devam eden bir müzakere süreci var. Ama bunlar hala boş sözler. Şimdiye kadar hiçbir özelliği yok. Rus birliklerinin Kiev ve Çernihiv’den çekildiği iddiasıyla ilgili başka sözler de var. İddiaya göre işgalcilerin bu yönlerdeki faaliyetleri azaltılacak. Bunun bir oyalama değil, çekilmenin sonuçları olduğunu biliyoruz. Savunucularımızın çalışmalarının sonuçları. Ancak aynı zamanda Donbass’ta yeni saldırılar için Rus birliklerinin biriktiğini de görüyoruz ve bunun için hazırlanıyoruz. Kimseye inanmıyoruz, güzel sözlere. Savaş alanında gerçek bir durum var. En önemlisi hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğiz ve topraklarımızın her bir karışı için halkımızın her biri için savaşacağız” dedi.

    Zelensky: Kimsenin sözüne inanmıyoruz #1


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