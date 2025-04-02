Zelensky: Nadir toprak elementleriyle ilgili anlaşmada NATO konusu yoktu

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ülkesinde temaslarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'u, Kiev'deki çalışma ofisinde kabul etti.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili konuştu.

ZELENSKY, ALMANYA'YA TEŞEKKÜR ETTİ

Baerbock'un savaş döneminde Ukrayna'yı 9 kez ziyaret ettiğini vurgulayan Zelensky, ülkesine verdiği destek nedeniyle Almanya'ya teşekkür etti.

Zelensky, Rusya'nın, enerji altyapılarına yönelik ateşkesi ihlal ettiği değerlendirmesinde bulunarak, saldırılar hakkında ABD tarafına ilgili raporları ileteceklerini bildirdi.

"ANLAŞMADA NATO MESELESİ YOK"

Zelensky ayrıca, nadir toprak elementleri ile ilgili ABD ile imzalanması beklenen anlaşma metninde iki taraf olarak çalışmaları sürdürdüklerini aktardı.

Söz konusu anlaşma taslağında Ukrayna'nın NATO ile entegrasyonu konusunun yer almadığını kaydeden Zelensky, "Bu anlaşmaya ve NATO meselesine gelince, anlaşmada NATO meselesi yok ve yoktu" dedi.