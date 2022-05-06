Zelensky, Olaf Scholz'u Kiev'e çağırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı kazandığı zaferin yıl dönümü olan 9 Mayıs'ta Kiev'e davet etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, İngiliz düşünce kuruluşu Chatham House'un düzenlediği "Ukrayna'da Savaş" başlıklı çevrim içi programda, ülkesindeki son durumu anlattı.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın tam kapsamlı saldırı olduğunun altını çizen Zelensky, Avrupalı liderleri de uyardı.

"Ukrayna düşerse, Rusya sizin için gelir. Bu bir nesil alabilir ama (Rusya) Avrupa için gelecek." diyen Zelensky, bir eliyle Rusya'ya yaptırım uygulayanların, diğer eliyle Rusya'yla anlaşma imzaladıklarını söyledi.

Barışın sağlanabilmesi için Rus askerlerinin Ukrayna'dan çekilmesi gerektiğinin altını çizen Zelensky, böylece ulusun tüm topraklarını geri alabileceğini kaydetti.

Almanya Başbakanı Scholz'u Kiev'e çağırdı

AA'nın haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Scholz'u, "güçlü bir siyasi adım" atmaya ve Rusya'nın 2. Dünya Savaşı’nda Nazilere karşı kazandığı zaferin yıl dönümü olan 9 Mayıs'ta Kiev'i ziyaret etmeye çağırdı.

"9 Mayıs'ta Kiev'e gelmek için bu çok güçlü siyasi adımı atabilir"

Zelensky, "(Scholz) Davet edildi, davetiye bir süredir açık. Ukrayna'ya davet edildi, 9 Mayıs'ta Kiev'e gelmek için bu çok güçlü siyasi adımı atabilir. Önemini açıklamıyorum, nedenini anlayacak kadar kültürlü olduğunuzu düşünüyorum." dedi.

Zelensky, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in ziyaretini reddetmişti

Polonya ve Baltık ülkelerinin liderleri, nisan ortasında Almaya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Kiev'e birlikte gitmek istemiş ancak Zelensky'nin Steinmeier’i kabul etmek istemediği ortaya çıkmıştı.

Scholz da Steinmeier'in Ukrayna'ya ziyaret talebinin reddedilmesinin, kendisinin bu ülkeyi ziyaret etmesinin önünde engel teşkil ettiğini açıklamıştı.