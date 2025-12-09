Zelensky, Papa 14’üncü Leo ile bir araya geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Katoliklerin ruhani lideri Papa 14’üncü Leo ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo ile Castel Gandolfo’da bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Zelensky, “Bugün Papa ile yaptığımız görüşmede, Ukrayna ve Ukrayna halkı için sürekli dua ettiği ve adil bir barış çağrısında bulunduğu için kendisine teşekkür ettim. Papa'ya, barışın sağlanması için ABD ile yürütülen diplomatik çabalar hakkında bilgi verdim. Rusya tarafından kaçırılan çocuklarımızın geri dönmesi için atılacak adımlar ve Vatikan'ın ara buluculuk çabaları hakkında görüştük.” ifadelerini kullandı.

UKRAYNA'YA DAVET ETTİ

Genç Ukraynalıları desteklemek için gösterdiği tüm çabalarından dolayı Papa'ya minnettar olduğunu dile getiren Zelensky, “Bu görüşme ve halkımıza gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Papa'yı Ukrayna'yı ziyaret etmeye davet ettim. Bu, halkımıza güçlü bir destek sinyali olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.