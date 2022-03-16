Zelensky; Polonya, Çekya ve Slovenya başbakanlarını kabul etti

Zelensky; Polonya, Çekya ve Slovenya başbakanlarını kabul etti

Ukrayna Devlet Başkanı, Kiev'de yapılan görüşme üzerine Polonya ile Çekya ve Slovenya'nın liderlerine güvendiklerini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ülkesinde temaslarda bulunan Çekya Başbakanı Petr Fiala, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Slovenya Başbakanı Janez Jansa ile bir araya geldi.

Rus ordusunun saldırıları altındaki Kiev'e gelen konuk başbakanlara, savaş hakkında detaylı bilgi verdi.

Toplantıya Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal da katılırken, Vladimir Zelensky, görüşme sonrası basın toplantısı düzenledi.

"BURAYA GELMELERİ BÜYÜK VE DOĞRU BİR ADIM"

Saldırılar devam ederken üç liderin başkente gelmesini değerlendiren Zelensky, "Bu, büyük, cesur, doğru ve samimi bir adımdır." ifadesini kullandı.

"BÖYLE ORTAKLARLA KAZANACAĞIZ"

Polonya, Çekya ve Slovenya gibi dost ülkelerin, bugün Ukrayna'nın yanında yer almalarından minnettar olduğunu belirten Zelensky, şöyle devam etti:

"Eminim ki böyle arkadaşlarla, böyle ülkelerle, komşularla ve ortaklarla gerçekten kazanacağız, kim olduğunu söylemek istemiyorum, hepimiz anlıyoruz. Ve en önemlisi, bu ülkelerin liderlerine kesinlikle güveniyoruz."

Vladimir Zelensky, ortak ve dost ülkelerin destekleriyle Ukrayna'nın amaçlarına kesinlikle ulaşabileceğini söyledi.