Zelensky: Rus bombaları NATO sınırına yaklaştı

Halka sesleniş konuşmasında Zelensky, Rus bombalarının NATO’nun 20 kilometre uzağına düştüğünü, Ukrayna’nın sözlerinin dinlenmesi gerektiğini vurguladı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, 26’ncı gününe girdi.

Halka sesleniş konuşması yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Almanya’ya ve Avrupa’ya seslenerek yardım çağrısını yineledi.

Zelensky, 25 gündür siren sesi duyduklarını ifade ederken, halka sesleniş konuşmasında siren sesini açarak Avrupa ülkelerine dinleterek şu ifadeleri kullandı:

“25 gündür duyduğumuz sesi şimdi siz duyacaksınız. Bunu biz her gün duyuyoruz. İnsanlar kurtulmak ve yaşamak için bu sesi duyuyor ve sığınaklara gidiyor. Ukraynalılar, bu seslerle yaşıyor, uyumaya ve yaralarını iyileştirmeye çalışıyor, doğuruyor, ölüyorlar. Binlerce kişi hayatını kaybediyor. Ölenlerin hatırına 1 dakikalık sessizliğe davet ediyorum."

“RUS ROKETLERİ NATO SINIRINA YAKLAŞTI”

Bir müddet sessiz kalan Zelensky, konuşmasının devamında Almanya’ya seslenerek Rus roketlerinin NATO sınırlarına kadar yaklaştığını söyledi. Zelensky, “Bu savaşa kadar bizim başkentimiz Kiev’i yeni Berlin olarak adlandırıyorlardı. Şimdi Kiev kapalı ve sessiz. Sizin yaşadığınız gibi yaşayamıyoruz savaştayız. Bombalara, roketlere, uçaklara karşı savaşıyoruz.





“3 HAFTALIK SAVAŞTA 113 ÇOCUK ÖLDÜ”

Ukrayna’nın ötesine geçmek istiyorlar size kadar. İnsanları sokaklarda öldüren işgalcilere karşı savaşıyoruz. Gıda maddelerine erişimi engelliyorlar. Bu 3 haftalık savaşta 113 çocuk öldü. Bu 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en korkunç savaş.

“UKRAYNA’YI DİNLEMEK GEREKTİĞİNİ ANLADINIZ”

Ben eminim ki bunları siz de gördünüz. Biz Avrupa’nın bir parçasıyız. Biz Avrupa’da olmak için savaşıyoruz. Siz politikacılara baskı yaprak bize yardımcı olabilirsiniz. Almanlar siz Rusların üzerinde daha fazla hakimiyete sahipsiniz. Bankalarınızı kapatırsanız, Rusya’nın savaşa parası olmayacak. Size savaşın olmaması için yaptırımlar uygulama kararı almanızı söyledik. Roketler, NATO’nun 20 kilometre mesafesine düştü. Ukrayna’yı dinlemek gerektiğini anladınız.

“RUS ROKETLERİNE, SAVAŞA İMKAN VERMEYİN”

Rusya’ya bir euro bile olsa sponsor olmayın. Güven içinde olmamız için, çocuklarımızın dışarıda oynanabilmesi için, siren seslerini duymamamız İçin, Rus bombalarına, Rus roketlerine, savaşa imkan vermeyin. Barış olması için harekete geçin.”