Zelensky: Rus saldırganlığı 2 Polonya vatandaşının canını aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, dün Polonya'ya füze düşmesine ilişkin "Rus saldırganlığı, 2 Polonya vatandaşının canını aldı" ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, gece saatlerinde Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin hakkında konuştu.

Zelensky, Rusya'nın son dönemlerde ülkesinin enerji altyapılarına yönelik gerçekleştirdiği yoğun hava saldırıları sonucu 18 bölgede milyonlarca insanın elektrik sorunu yaşadığına dikkat çekti.

"Enerji altyapılarını eski haline getirmek için elimizden geleni yapıyoruz"

"Bunlar milyonlarca tüketicidir. Hem elektrik üretmek hem de tedarik etmek üzere enerji altyapılarını eski haline getirmek için elimizden geleni yapıyoruz." diyen Zelensky, Ukrayna'nın Herson bölgesinde Rus ordusunun geçen hafta çekildiği yerleşim yerlerine elektrik, su, telefon bağlantısı gibi hizmetleri tekrar sağlamaya çalıştıklarını ve köylerdeki insanlara emekli maaşlarının verilmeye başlandığını kaydetti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın devam ettiğini vurgulayan Zelensky, şimdilik en sıcak çatışmaların Donetsk cephesinde sürdüğünü işaret etti.

Zelensky, "Donetsk bölgesinden gelen raporlar ve bilgiler değişmedi. Daha önce olduğu gibi aynı noktalarda şiddetli çatışmalar devam ediyor. Onlarca saldırıya rağmen mevzilerimizi koruyoruz." diye konuştu.

"Rus saldırganlığı, 2 Polonya vatandaşının canını aldı"

Dün Polonya'ya füze düşmesine değinen Zelensky, bu konunun Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde de gündemde olduğunun altını çizdi.

Zelensky şöyle devam etti: "Ukrayna'nın tutumu çok şeffaf. Tüm detayları, gerçekleri ortaya koymaya çalışıyoruz. Bundan dolayı uzmanlarımızın uluslararası soruşturma çalışmalarına katılmasına, diğer ortaklarımız gibi patlamanın yaşandığı alanda mevcut olan tüm verilere erişmesine ihtiyacımız var."

AA'nın haberine göre Zelensky, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile telefon görüşmesini yaptığını aktardı.

Füze düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirmesi nedeniyle Duda'ya başsağlığı dilediğini aktaran Zelensky, "Rus saldırganlığı, 2 Polonya vatandaşının canını aldı." dedi.