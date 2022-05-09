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    Zelensky: Rus saldırılarına karşı çok namlulu roketatarlara ihtiyaç var

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rus saldırılarından sivillerin korunması için çok namlulu roketatarlara ihtiyaçlarının olduğunu belirtti.
    • 09.05.2022 - 05:55
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    Zelensky: Rus saldırılarına karşı çok namlulu roketatarlara ihtiyaç var

    Çevrim içi düzenlenen G7 Liderler Zirvesine katılan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Ukrayna ve Rusya arasında 2 aydan fazla devam eden savaşa dair açıklamalarda bulundu.

    "Köy okulunda saldırıdan saklanan 60 kişi vuruldu"

    AA'nın haberine göre; Rus ordusunun dün, Ukrayna'nın Luhansk bölgesindeki Bilohorivka köyüne havadan saldırı düzenlediğine dikkati çeken Zelenskiy, "Rus bombasıyla yapılan saldırıda burada 60 kişi öldürüldü. Bu kişiler, köydeki okulda saldırılardan saklanıyordu. Bu, Nazilerin Avrupa'ya yaptığı kötülüğü taklit etmek demektir." dedi.

    Zelensky: Rus saldırılarına karşı çok namlulu roketatarlara ihtiyaç var #1

    "Sivilleri korumak için çok namlululu roketatarlar gerek"

    Rusya'nın Odessa ve diğer kentlere saldırı düzenlediğini belirten Zelenskiy, "Sivilleri Rus saldırılarından koruyabilecek çok namlulu roketatarlara ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

    "Zorbalığa hizmet eden tüm Ruslara yaptırım uygulanmalı"

    Rusya'ya yönelik yaptırımların sertleştirilmesi gerektiğini ifade eden Zelenskiy, "Zorbalığa hizmet eden tüm Rus memurları, kolluk kuvvetlerinde çalışanlar ve özellikle de hakimlerin yaptırım listelerinde yer alması gerekiyor. Bu şahıslar listelerde henüz yok. Savaş suçlu işleyen tüm Ruslar, adalete teslim edilmeli ve uluslararası işbirliği yoluyla tutuklanmalıdır." dedi.

    "Ukrayna'nın yenilenmesi için 600 milyar dolar gerek"

    Ukrayna'ya maddi desteğin sağlanmasının önemine işaret eden Zelenskiy, savaşta hasar gören altyapıyı onarmak için en az 600 milyar dolara ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

    Zelenskiy, küresel gıda pazarının istikrarın sağlanması için girişimlerinin pekiştirilmesinin önemini vurguladı.

    Zelensky: Rus saldırılarına karşı çok namlulu roketatarlara ihtiyaç var #2


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