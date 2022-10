Zelensky: Rus vatandaşları, Kremlin’deki bir avuç insan için canını verdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Rus ordusunun kaybının 65 bine yaklaştığını belirterek, “Pek çok Rus vatandaşı, Kremlin’deki bir avuç insan için canını verdi” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın savaş açtığı Ukrayna’nın Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, ulusa seslendi, ülkesindeki son durumu anlattı.

Zelensky, “Düşmanın kayıpları 65 bine yaklaşıyor. Pek çok Rus vatandaşı, Kremlin'deki bir avuç insanın gerçeği görmezden gelme olasılığı için canını verdi.” dedi.

“Depolarını ve karargahlarını yok ediyoruz”

Rusya’nın kabiliyetlerini kısıtlamak için her şeyin yapıldığını belirten Zelensky, “İşgalcilerin kabiliyetlerini, Rus ordusunun Ukrayna topraklarındaki kabiliyetlerini azaltmak için her şeyi yapıyoruz. Teröristlerin lojistiğini, depolarını ve karargahlarını sürekli olarak yok ediyoruz.” diye konuştu.

“Bazı füzeler ve insansız hava araçları vuruldu”

DHA’da yer alan habere göre Zelensky, Rusya’nın birçok kenti füzeler ve İran yapımı İHA’larla hedef aldığını belirterek, “Bugün ve dün ülkemizin çeşitli bölgeleri Rus saldırılarının hedefi oldu. Özellikle füzeler ve İran yapımı insansız hava araçlarıyla. Bazı füzeler ve insansız hava araçları vuruldu. Ama ne yazık ki, hepsi değil.” dedi.

“Maalesef yıkım ve can kaybı var”

Yine can kaybının olduğunu aktaran Zelensky, “Maalesef yıkım ve can kaybı var. Donbas, Zaporijya, Mıkolayiv bölgesi, Harkiv bölgesi, Sumy bölgesi, Kiev bölgesi, Dnipropetrovsk bölgesi ve ülkemizin diğer bazı bölgeleri. Daha fazla düşman füzesi ve insansız hava aracı vurmak için her şeyi yapıyoruz.” şeklinde konuştu.