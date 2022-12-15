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    Zelensky: Rusya, Donbas'ta şehri yok ediyor

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rus ordusunun saldırıları nedeniyle Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki şehirlerde ağır yıkımların meydana geldiğini duyurdu.
    • 15.12.2022 - 00:03
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    Zelensky: Rusya, Donbas'ta şehri yok ediyor

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Telegram hesabından yaptığı görüntülü paylaşımla ulusa seslendi.

    Rus ordusunun ülkesine karşı saldırı eylemlerinin sürdüğünü ifade eden Zelensky, sabah erken saatlerinde Kiev bölgesinde 13 adet İran yapımı insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini aktardı.

    "Rusya, Donbas'ta da şehri yok ediyor"

    Zelensky, cephe hattında ağır çatışmaların sürdüğünü belirterek, Rus güçlerinin cephe hattındaki yerleşim yerlerini yıkmaya devam ettiğini savundu.

    Başkan Zelensky, "Rusya, Mariupol gibi, Volnovaha gibi, Bahmut gibi Donbas'ta da şehri yok ediyor." dedi.

    Saldırılar da 1 çocuk hayatını kaybetti

    Rus kuvvetlerinin bugün Herson şehrine yönelik de saldırılar düzenlediğini aktaran Zelensky, saldırılar sonucu 8 yaşındaki bir çocuğun yaşamını yitirdiğini belirtti.

    Rus tarafıyla bugün yapılan bir esir takasıyla 64 Ukraynalı askerin daha serbest kaldığını dile getiren Zelensky, "Hala Rusya'da tutuklu bulunan her Ukraynalı erkek ve kadının serbest bırakılması ve evlerine dönmeleri için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

    Zelensky: Rusya, Donbas ta şehri yok ediyor #1


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