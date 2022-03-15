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- Zelensky: Rusya, Ukrayna halkını köleleştirmek istiyor
Zelensky: Rusya, Ukrayna halkını köleleştirmek istiyor
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Kanada parlamentosunda yaptığı hitabında "Rusya'nın saldırıları Ukrayna halkını tamamen köleleştirmek ve yok etmek için yapılıyor" dedi.
- İHA
- 15.03.2022 - 19:02
- Güncelleme : 15.03.2022 - 19:03
Ukrayna-Rusya arasında savaş 20. gününde sürüyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, savaşla ilgili son bilgileri Kanada parlamentosunda paylaştı.
"UKRAYNA, NATO ÜYELİĞİNE AÇIK BİR KAPI OLMADIĞINI ANLIYOR"
Rusya'nın saldırıları nedeniyle 97 çocuğun öldüğünü açıklayan Zelensky, sözlerini şöyle sürdürdü:
"RUSYA UKRAYNA HALKINI KÖLELEŞTİRMEK İSTİYOR"
"Maalesef yaptırımlar savaşın sonunu getiremedi. Ukrayna, NATO üyeliğine açık bir kapı olmadığını anlıyor. Rusya’nın saldırıları Ukrayna halkını tamamen köleleştirmek ve yok etmek için yapılıyor”