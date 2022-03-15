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Zelensky: Rusya, Ukrayna halkını köleleştirmek istiyor

Zelensky: Rusya, Ukrayna halkını köleleştirmek istiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Kanada parlamentosunda yaptığı hitabında "Rusya'nın saldırıları Ukrayna halkını tamamen köleleştirmek ve yok etmek için yapılıyor" dedi.