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    Zelensky, Rusya'nın Ukrayna'yı fethedemeyeceğini vurguladı

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'yı fethedebilecek bir güce sahip olmadığını söyledi.
    • 01.11.2022 - 00:40
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    Zelensky, Rusya'nın Ukrayna'yı fethedemeyeceğini vurguladı

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, gece saatlerinde Telegram'dan yaptığı görüntülü paylaşımda, ülkesinde Rusya'ya karşı devam eden savaşla ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

    Rus güçlerinin, bugün sabah erken saatlerde Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine füze saldırıları gerçekleştirdiklerini kaydeden Zelensky, "Sadece bu sabah, teröristler büyük bir saldırı için 55 seyir füzesi kullandı. Bunlardan 45'i imha edildi." dedi.

    "Her şeyi yapıyoruz"

    Zelensky, Rusya'nın, Ukrayna'nın farklı yerlerinde enerji altyapılarını hedef aldığını belirterek, "Enerji ve su tedarikini eski haline getirmek için mümkün olan her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

    AA'nın aktardığı bilgilere göre, Ukrayna savunma kuvvetlerinin başarılı bir şekilde faaliyet gösterdiklerine işaret eden Zelensky, Rusya'nın artık Ukrayna'da bir hedefi vurabilmesi için eski zamanlara göre çok daha fazla füze harcaması gerektiğini savundu.

    "Ne ordu ne terör ne de başka bir şey ile Rusya Ukrayna'yı fethedebilir"

    Rusya'nın Ukrayna'nın varlığını "yok edebilecek" bir güce sahip olmadığını kaydeden Zelensky, "Rus teröristlerin, Ukrayna'nın yaşama iradesini vurabilecek füzeleri yok. Medeni yaşayın ve birbirinize iyi bakın. Ne ordu ne terör ne de başka bir şey ile Rusya Ukrayna'yı fethedebilir." ifadelerini kullandı.

    Zelensky, Rusya nın Ukrayna yı fethedemeyeceğini vurguladı #1


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