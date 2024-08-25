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Zelensky: Savaşın başından beri Rusya yaklaşık 10 bin füze attı

Zelensky: Savaşın başından beri Rusya yaklaşık 10 bin füze attı Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Rusya’nın savaşın başından bu yana 10 bine yakın füze ve 33 binden fazla ‘süzülen bomba’ ile Ukrayna’ya saldırı düzenlediğini, bu saldırıları durdurmanın yolunun ise Rusya’nın askeri üslerindeki savaş uçaklarını hedef almak olduğunu söyledi.