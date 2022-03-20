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    Zelensky: Savaşın sorumlularının İsviçre'deki hesaplarını dondurun

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesindeki savaştan sorumlu olanların, İsviçre'deki banka hesaplarının dondurulması çağrısında bulundu.
    • AA
    • 20.03.2022 - 05:13
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    Zelensky: Savaşın sorumlularının İsviçre'deki hesaplarını dondurun

    Zelenskiy, video görüntülü olarak İsviçre parlamentosu üyelerine yaptığı hitabında, Ukrayna'daki savaşı başlatmaktan sorumlu Rusların, İsviçre'deki banka hesaplarının dondurulması gerektiğini belirtti.

    "SORUMLULARIN İSVİÇRE'DEKİ BANKA HESAPLARINI DONDURUN"

    "Bankalarınız bu savaşı başlatanların parasını tutuyor" diyen Zelenskiy, Ukrayna'daki savaşın sorumlularının, İsviçre'deki banka hesaplarının dondurulmasının önemini vurguladı.

    Zelensky: Savaşın sorumlularının İsviçre deki hesaplarını dondurun #1

    "BU BÜYÜK BİR MÜCADELE"

    Vladimir Zelenskiy, "Bu aynı zamanda kötülüğe karşı bir mücadeledir, böylece bu insanların mal varlıklarının, hesaplarının tamamen dondurulması söz konusu. Bu, büyük bir mücadele ve bunu yapabilirsiniz." diye konuştu.

    İsviçre'de yaşamaktan zevk alanları bu ayrıcalıklardan mahrum etmenin adil olacağını dile getiren Zelenskiy, "İsviçre bizimle olduğunda kesinlikle daha başarılıyız, Ukrayna sizinle olduğunda kesinlikle daha güçlüsünüz." ifadesini kullandı.

    Zelensky: Savaşın sorumlularının İsviçre deki hesaplarını dondurun #2


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