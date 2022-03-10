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    Zelensky: Sivillerin tahliyesi için 6 insani yardım koridoru oluşturacağız

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Kiev, Sumi, Enerhodar, Mariupol, İzyum ve Volnovaha kentlerinden sivilleri tahliye için 6 insani yardım koridoru oluşturacaklarını açıkladı.
    • AA
    • 10.03.2022 - 02:58
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    Zelensky: Sivillerin tahliyesi için 6 insani yardım koridoru oluşturacağız

    Zelensky, Telegram kanalından yayınladığı görüntüde, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşa dair açıklamalarda bulundu.

    Ukrayna'da sivillerin tahliye sürecine değinen Zelensky, şunları kaydetti:

    "Başkent Kiev bölgesi ile Sumi ve Enerhodar kentlerinde 3 insani yardım koridorunu organize edebildik. 35 bine yakın insan kurtarıldı. Yarın devam edeceğiz. 6 insani yardım koridoru hazırlıyoruz. Mariupol, İzyum ve Volnovaha kentlerinden de insanları çıkaracağız."

    Zelensky: Sivillerin tahliyesi için 6 insani yardım koridoru oluşturacağız #1

    "MARİUPOL'DEKİ HAVA SALDIRISINDA 17 KİŞİ YARALANDI"

    Rus ordusunun, Ukrayna'nın Mariupol şehrindeki doğum hastanesine hava saldırısı düzenlediğine dikkati çeken Zelensky, saldırıda 17 kişinin yaralandığını söyledi.

    Bunun "savaş suçu" olduğunu vurgulayan Zelensky, "İşgalcilerin, Mariupol'deki eylemleri vahşetin ötesindedir." değerlendirmesini yaptı.

    Mariupol kentinin Donetsk bölgesinde bulunduğuna dikkati çeken Zelensky, "Donetsk veya Luhansk bölgeleri ve dünyadaki hiçbir şehirde buna benzer savaş suçu işlemedik ve işlemeyeceğiz. Çünkü biz insanız. Ya siz?" şeklinde konuştu.

    Zelensky: Sivillerin tahliyesi için 6 insani yardım koridoru oluşturacağız #2

    "BATILI LİDERLER CESUR OLMALI"

    Ukrayna hava sahasının güvenliğinin sağlanması için çabaladıklarını dile getiren Zelensky, Batılı ülke liderlerinin bu konuda "cesaretli olması" gerektiğini vurguladı.

    Zelensky, "Onlar, ya Ukrayna üzerindeki gökyüzünü Rus füzeleri ve bombalara kapatmalı ya da bunu yapmamız için savaş uçaklarını bize vermelidir. Kararsız duraklama, artık ölümcül hale geldi." ifadelerini kullandı.

    Zelensky: Sivillerin tahliyesi için 6 insani yardım koridoru oluşturacağız #3


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