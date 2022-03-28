Zelensky: Türkiye'de yüz yüze görüşme için bir fırsat ve ihtiyaç var

Zelensky: Türkiye'de yüz yüze görüşme için bir fırsat ve ihtiyaç var

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, İstanbul'da yapılacak müzakerelere ilişkin, "Türkiye'de yüz yüze görüşme için bir fırsat ve ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesaj​​​​​​​ında, Ukrayna ile Rusya müzakere heyetleri arasında Türkiye’de yapılacak görüşmelere değindi.

"YÜZ YÜZDE GÖRÜŞME İÇİN BİR FIRSAT VE İHTİYAÇ VAR"

Müzakerelerde önceliklerinin bilindiğini vurgulayan Zelensky, "Önümüzde yeni bir müzakere turu var, çünkü biz barış arıyoruz. Bana söylenene göre, Türkiye'de yüz yüze görüşme için bir fırsat ve ihtiyaç var. Bu fena değil. Sonucu görelim." dedi.

Zelensky, ülkesinde hayatın normale dönmesini hedeflediklerini belirterek, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün tartışılmaz olduğunu ve etkin güvenlik garantilerinin devleti için zorunlu olduğunu sözlerine ekledi.