Petrol
114
-2.87%
Euro
16.26
-0.23%
Dolar
14.83
-0.02%
Altın
926.88
-0.75%
Borsa
2176
-0.03%
Bitcoin
693.301
4.35%
BTXN Coin
40.15
1.61%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Açık 7 C

    Zelensky: Türkiye'de yüz yüze görüşme için bir fırsat ve ihtiyaç var

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, İstanbul'da yapılacak müzakerelere ilişkin, "Türkiye'de yüz yüze görüşme için bir fırsat ve ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.
    • AA
    • 28.03.2022 - 06:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zelensky: Türkiye'de yüz yüze görüşme için bir fırsat ve ihtiyaç var

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesaj​​​​​​​ında, Ukrayna ile Rusya müzakere heyetleri arasında Türkiye’de yapılacak görüşmelere değindi.

    "YÜZ YÜZDE GÖRÜŞME İÇİN BİR FIRSAT VE İHTİYAÇ VAR"

    Müzakerelerde önceliklerinin bilindiğini vurgulayan Zelensky, "Önümüzde yeni bir müzakere turu var, çünkü biz barış arıyoruz. Bana söylenene göre, Türkiye'de yüz yüze görüşme için bir fırsat ve ihtiyaç var. Bu fena değil. Sonucu görelim." dedi.

    Zelensky, ülkesinde hayatın normale dönmesini hedeflediklerini belirterek, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün tartışılmaz olduğunu ve etkin güvenlik garantilerinin devleti için zorunlu olduğunu sözlerine ekledi.

    Zelensky: Türkiye de yüz yüze görüşme için bir fırsat ve ihtiyaç var #1


    İlginizi Çekebilir

    Ukrayna: Ù şehrini vuran seyir füzesi Belarus'tan fırlatıldı
    Dünya

    Ukrayna: Ù şehrini vuran seyir füzesi Belarus'tan fırlatıldı

    Bitcoin ile nasıl para kazanılır?
    Mtm

    Bitcoin ile nasıl para kazanılır?

    Biden'ın Polonya ziyareti sırasında savaş karşıtı gösteri
    Dünya

    Biden'ın Polonya ziyareti sırasında savaş karşıtı gösteri

    Görüş Bildir