Zelensky: Ukrayna ile müzakere, Rusya için tek şans

Zelensky: Ukrayna ile müzakere, Rusya için tek şans

Devlet başkanlığı binası önünden halkına seslenen Zelensky, Rusya’nın tek şansının Ukrayna ile müzakere olduğunu ifade etti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor…

Sık sık halkına mesajlar gönderen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bu kez devlet başkanlığı binasının önünden halka seslendi.

Zelenskiy yayınladığı video mesajında, Rusya'nın kendi hatalarından kaynaklanan zararını azaltmak için tek şansının, Ukrayna ile anlamlı müzakere olduğunu bildirdi.

“ADALETİ YENİDEN SAĞLAMA ZAMANI”

Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelere değinen Zelenskiy, "Ukrayna için toprak bütünlüğünü ve adaleti yeniden sağlama zamanı geldi." dedi.

‘MÜZAKERELER RUSYA İÇİN TEK ŞANS’

Vladimir Zelenskiy, aksi takdirde verdiği kayıplar yüzünden Rusya'nın yükselmesi için birkaç neslin bile yeterli olmayacağını vurgulayarak, "Ukrayna için anlamlı, barış ve güvenlik müzakereleri, Rusya'nın kendi hatalarından kaynaklanan zararı azaltması için tek şans." ifadesini kullandı.

“KDV DAHİL TÜM GÜMRÜK VERGİ VE ÖDEMELERİNİ KESİNLİKLE KALDIRIYORUZ”

Öte yandan yüklerin ülkeye girişini kolaylaştırmak amacıyla gümrük işlemlerini basitleştirdiklerini kaydeden Zelenskiy, "Savunmamız ve halkımız için gerekli ürünler, fizik yasalarının izin verdiği kadar kolay bir şekilde Ukrayna'ya teslim edilecek. Tüm bürokrasiyi, KDV dahil tüm gümrük vergi ve ödemelerini kesinlikle kaldırıyoruz." açıklamasında bulundu.