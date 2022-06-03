Zelensky: Ukrayna topraklarının yüzde 20'si Rusya'nın kontrolünde

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rus ordusunun şu anda Ukrayna topraklarının yüzde 20'sinin kontrolünü elinde tuttuğunu açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Lüksemburg parlamentosuna hitap etti.

Ukrayna'nın yüzde 20'si Rus ordusunun kontrolünde

Zelensky, Rus ordusunun şu anda Ukrayna topraklarının yüzde 20'sinin kontrolünü elinde tuttuğunu aktardı.

Ukrayna topraklarının yüzde 20 yaklaşık 125 bin kilometre kareye denk gelirken, söz konusu topraklara Rusya’nın yasadışı şekilde 2014’de işgal ettiği Kırım Yarımadası’nın da dahil olduğu ifade edildi.

"Savaş hattı bin kilometreden daha uzun"

"Neredeyse tüm Rus ordusuna karşı kendimizi savunmak zorundayız. Savaşa hazır tüm Rus askeri oluşumları bu saldırganlığa dahil oldu" ifadelerini kullanan Zelensky, savaş hattının bin kilometreden daha uzun olduğunu açıkladı.

Zelensky, Rusya'nın geçtiğimiz gün 15 seyir füzesi ateşlediğini belirterek, 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'ya toplam 2 bin 478 füze ateşlediğini ve söz konusu füzelerin "çoğunun sivil altyapıyı hedef aldığını" aktardı.

Öte yandan Rus ordusu Severodonetsk'in çoğunu kontrol ederken, şehrin tamamen Rus ordusunun eline geçmesi Rusya’nın Luhansk'ın neredeyse tamamını kontrol etmesi anlamına geliyor.