Zelensky: Ukrayna yıkılırsa tüm Avrupa düşecek

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, "Ukrayna'yı destekleyin, Ukrayna yıkılırsa bütün Avrupa düşecek" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Avrupa'ya sesleniyor.

"Ukrayna'yı destekleyin, Ukrayna yıkılırsa bütün Avrupa düşecek. Eğer biz kazanırsak, bu gerçekten büyük bir zafer olacak, demorasinin ve özgürlüğün zaferi olacak."

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