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Zelensky: Ukrayna yıkılırsa tüm Avrupa düşecek
Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, "Ukrayna'yı destekleyin, Ukrayna yıkılırsa bütün Avrupa düşecek" dedi.
- Haber Merkezi
- 04.03.2022 - 20:33
Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Avrupa'ya sesleniyor.
"Ukrayna'yı destekleyin, Ukrayna yıkılırsa bütün Avrupa düşecek. Eğer biz kazanırsak, bu gerçekten büyük bir zafer olacak, demorasinin ve özgürlüğün zaferi olacak."
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