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    Zelensky: Ukrayna yıkılırsa tüm Avrupa düşecek

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, "Ukrayna'yı destekleyin, Ukrayna yıkılırsa bütün Avrupa düşecek" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2022 - 20:33
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    Zelensky: Ukrayna yıkılırsa tüm Avrupa düşecek

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Avrupa'ya sesleniyor.

    "Ukrayna'yı destekleyin, Ukrayna yıkılırsa bütün Avrupa düşecek. Eğer biz kazanırsak, bu gerçekten büyük bir zafer olacak, demorasinin ve özgürlüğün zaferi olacak."

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