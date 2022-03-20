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    Zelensky: Ukrayna'daki bazı partilerin faaliyetleri askıya alınacak

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin, ülkedeki geniş çaplı savaşı göz önünde bulundurarak, bazı siyasi partileri askıya alacağını duyurdu.
    • AA
    • 20.03.2022 - 05:07
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    Zelensky: Ukrayna'daki bazı partilerin faaliyetleri askıya alınacak

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'den Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken açıklamalar gelmeye devam ediyor.

    Yayınladığı görüntülü mesajında Ukraynalılara seslenen Zelensky, "Ukrayna her zaman barışçıl bir çözüm aradı. Üstelik, barıştan en çok biz yanayız. Çünkü hayatını kaybeden herkesi sayıyoruz. Çünkü, bizim için yıkılan her aile, yıkılan her ev önemlidir. Çünkü biz Ukraynalıyız ve bizim için bir insan paha biçilemez." dedi.

    BAZI PARTİLERİN FAALİYETLERİ DURDURULACAK

    Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin, ülkedeki geniş çaplı savaşı göz önünde bulundurarak, sıkıyönetim dönemi boyunca bazı siyasi partilerin faaliyetlerini askıya alma kararı verdiğini vurgulayan Zelenskiy, bu çerçevede "Yaşam İçin Muhalefet Platformu", "Şaria Partisi", "Bizim", "Muhalefet Bloku", "Sol Muhalefet", "Sol Güçler Birliği", "Devlet", "Ukrayna İlerici Sosyalist Partisi", "Ukrayna Sosyalist Partisi", "Sosyalistler" ve "Vladimir Saldo Bloku" partilerinin faaliyetlerinin durdurulduğunu aktardı.

    Zelensky: Ukrayna daki bazı partilerin faaliyetleri askıya alınacak #1

    RUS ORDUSU YANLISI PARTİ İDDİASI

    Zelenskiy, ayrıca "Vladimir Saldo Bloku" partisinin Ukrayna'da bilinmediğini ve seçimler öncesi Herson'da kurulduğunu anımsatarak, bu partinin Rus ordusu yanlısı ve sözde Herson Halk Cumhuriyeti'nin yaratılmasına katıldığı iddia edilen Herson belediye meclisi üyesi Saldo ile bağlantılı olduğuna dikkati çekti.

    Zelensky: Ukrayna daki bazı partilerin faaliyetleri askıya alınacak #2


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