Petrol
107.96
1.24%
Euro
16.36
0.23%
Dolar
14.79
0.60%
Altın
913.93
-0.36%
Borsa
2144
0.50%
Bitcoin
615.555
1.89%
BTXN Coin
39.11
0.25%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Çok bulutlu 3 C

    Zelensky, Ukraynalı polislere madalya taktı

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Ukrayna Polis Teşkilatı içerisinde acil durumlarda görev alan KORD Özel Harekat Polislerine madalya taktı.
    • İHA
    • 19.03.2022 - 18:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zelensky, Ukraynalı polislere madalya taktı

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 24 gündür devam ediyor.

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky halka ve silahlı güçlere destek olmak amacıyla Ukrayna Polis Teşkilatına bağlı KORD Özel Harekat Polislerini ziyaret etti.

    "SİZE MİNNETTARIM"

    Devlet Başkanı Zelensky yaptığı konuşmada, "Ülkemizde kalan halkı, bizleri savunduğunuz için size minnettarım. Biz de sizinle birlikteyiz" dedi.

    Zelensky, Ukraynalı polislere madalya taktı #1

    "ÇALIŞMALARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

    Zelensky ayrıca ziyaretinde polislere madalya takarak, "KORD ekibi, sabotaj ve düşman keşif gruplarını tespit ederek olası eylemlere yanıt verir. Devlet binalarının korunmasında ve düşmanın geri püskürtülmesi durumlarında da görev alır. Çalışmalarınız için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

    Zelensky, Ukraynalı polislere madalya taktı #2

    Zelensky, Ukraynalı polislere madalya taktı #3


    İlginizi Çekebilir

    Şanlıurfa’da bir kadın kapkaççıyı kovaladı
    3. Sayfa

    Şanlıurfa’da bir kadın kapkaççıyı kovaladı

    Ücretsiz borsa takip uygulaması için kaydolun!
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması için kaydolun!

    Suç örgütünün lideri tutuklandı
    3. Sayfa

    Suç örgütünün lideri tutuklandı

    Görüş Bildir