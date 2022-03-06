Zelensky: Ukrayna’nın hava sahası kapatılmalı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky son yaptığı açıklamada, “Ukrayna’nın hava sahası güvenli hale getirilmek için kapatılmalı” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 11. gününde de devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky yeni açıklamalarda bulundu.

Zelensky yaptığı açıklamada ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi yaptığını belirterek, “ABD Başkanı Joe Biden ile görüştüm. Bana Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar hazırladıklarını söyledi. Terör devletinin para kazanabileceği tek bir liman olmamalı” dedi

"UKRAYNA HAVA SAHASI GÜVENLİ HALE GETİRİLMEK İÇİN KAPATILMALI"

Ukrayna hava sahasının kapatılması talebini yineleyen Zelensky, “Aslında sorunun çözümü basit. İraden varken Ukrayna’nın hava sahası güvenli hale getirilmek için kapatılmalı” şeklinde konuştu.

Devlet Başkanı Zelensky, esir alınan Rus askerlerinin ifadelerinin alındığını belirterek, “Askerlerimiz tarafından esir alınan Rus askerleri konuşturuluyor. Bunların arasında şehirlerimizi bombalayan uçakların pilotları da var. Onların anlattıklarını duyuyoruz. Bu planlar dün yapılmadı. Bu doğaçlama bir plan değil. Bu işgale zalimce, alaycı bir şekilde hazırlandılar” dedi.

"ODESSA'YI BOMBALAMAYA HAZIRLANIYORLAR"

Rusların, Ukrayna’daki diğer kentleri de bombalamaya hazırlandığını duyuran Zelensky, “Odessa'yı bombalamaya hazırlanıyorlar. Odessa’yı ve tüm kentlerimizi savunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Zelensky açıklamasının devamında saldırılardan dolayı zarar gören kentlerin altyapılarının iyileştirilmesi, yıkılan evler ve zarar gören tüm mülkler için fon hazırladıklarını sözlerine ekledi.