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    Zelensky: Ukrayna'nın korkutulması veya durdurulması imkansız

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Rusya'nın Kiev başta olmak üzere birçok şehrine yönelik füze saldırılarını değerlendirerek Ukrayna'nın korkutulması veya durdurulmasının imkansız olduğunu söyledi.
    • 10.10.2022 - 23:37
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 23:38
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    Zelensky: Ukrayna'nın korkutulması veya durdurulması imkansız

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, gece saatlerde Telegram hesabından yaptığı görüntülü paylaşımında, Rus güçlerinin bu sabah Ukrayna'nın birçok bölgesindeki şehre düzenlediği saldırılara tepki gösterdi.

    Kiev'de sabah düzenlenen füze saldırıları sonucu hasar gören altyapının tamir çalışmalarını yapan iş makinalarının önünde açıklama yapan Zelesnky, "Şu anda ülke genelinde restorasyon çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.

    84 seyir füzesi fırlatıldı

    Rusya'nın, Ukrayna'nın şehirlerine toplam 84 seyir füzesi fırlattığını ve bunlardan 43'ünün Ukrayna Hava Savunma Sistemleri tarafından imha edildiğini kaydeden Zelensky, ayrıca Rusların gönderdiği İran üretimi 24 İHA'dan 13'ünün Ukrayna güçlerince vurulduğunu belirtti.

    Zelensky, "Ve ondan sonra bile her on dakikada bir İran üretimi 'Şahid'in (kamikaze İHA) vurulduğuna ilişkin bir mesaj alıyorum." dedi.

    "Ukrayna'nın korkutulması imkansız"

    AA'nın aktardığı habere göre konuşmasında, "Ukrayna'nın korkutulması imkansız, sadece daha da birleşmesi mümkün." ifadesine yer veren Zelenskiy, Rusya'nın, cephede başarısız olduğu için ülkesine yönelik "terör eylemleri" düzenlediğini savunarak sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Ukrayna'nın durdurulması mümkün değil. Şimdi de işgalciler savaş alanında bize karşı başarısızlar ve bu yüzden bu teröre başvuruyorlar."

    Ukrayna'da hava saldırısı tehlikesi sürdüğü için vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulunan Zelensky, savaşta kazanacaklarını söyledi.

    Zelensky: Ukrayna nın korkutulması veya durdurulması imkansız #1


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