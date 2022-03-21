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    Zelensky: Ültimatomları kabul edemeyiz

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya’nın Ukrayna’ya dayattığı ültimatomları yerine getiremeyeceklerini söyledi.
    • İHA
    • 21.03.2022 - 22:11
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    Zelensky: Ültimatomları kabul edemeyiz

    Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş 26 gündür devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna basınına açıklamalarda bulundu.

    "FİZİKSEL OLARAK ÜLTİMATOMLARI YERİNE GETİREMEYİZ"

    Hiçbir şekilde Rusya’nın dayattığı ültimatomları kabul edemeyeceklerini ifade eden Zelenskiy, "Rusya’nın dediği ültimatomları yapınca savaş bitecek deniyor. Bu doğru değil, böyle sonuç alınmaz. Soruyu bana sormayın. Fiziksel olarak ültimatomları yerine getirmeyiz. O kadar insan kaybettik. Hepimizin yok edilmesi lazım, o zaman ültimatom yerine getirilmiş oluyor” dedi.

    Zelensky: Ültimatomları kabul edemeyiz #1

    "İŞGALCİLERİN ASTIKLARI BAYRAKLARI İNDİRİP KENDİ BAYRAĞIMIZI ASTIK"

    “Mesela Harkov’u, Mariupol’u ve Kiev’i versek. Ne orda yaşayan halk ne de ben devlet başkanı olarak veremeyiz” diyen Zelenskiy, “İşgal altındaki şehirleri de kimse vermez. İşgalciler kendi bayraklarını astılar. Biz indirdik kendi bayrağımızı astık. Hepimiz yok edilirsek, kalmazsak ancak o zaman ültimatom yerine getirilmiş oluyor" dedi.

    Zelensky: Ültimatomları kabul edemeyiz #2


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