Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 3. kez Ukrayna'ya gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Ukrayna'ya geldi. Dendias temasları kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin detaylarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zelensky, Dendias'ın 24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşından bu yana ülkeye 3. ziyaretini gerçekleştirdiğini belirtti.

"Tüm zorluklar karşısında Yunanistan'ın Ukrayna'ya destek vermesi önemli"

İHA'nın aktardığına göre Yunan hükümetinin ve toplumunun Ukrayna'ya desteğinden oldukça memnun olduğun söyleyen Zelensky, "Ukrayna'ya piyade savaş aracı tedarik edilmesine karar verildi. Ayrıca, Yunanistan'ın Ukrayna'ya Avrupa Birliği (AB) aday statüsü verilmesi kararının kabulü sırasındaki ilkeli ve kararlı duruşu için de minnettarız. Tüm zorluklar karşısında Yunanistan'ın Ukrayna'ya destek vermesi önemli. Bunu hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

Zelensky, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile görüştü VİDEO