Zelensky'den Biden'a yaptırım teşekkürü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya'dan petrol, doğalgaz ve kömür ithalatını yasaklayan ABD Başkanı Joe Biden'a teşekkür etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıların 13’üncü gününde ABD, yaptırımlarına ek yaparak Rusya’dan petrol, doğal gaz ve kömür ithalatını yasakladığını duyurmuştu.

"ABD VE BIDEN'IN LİDERLİĞİNE MÜTEŞEKKİRİZ"

ABD’nin kararının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ABD Başkanı Joe Biden’a teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Putin’in savaş makinesinin kalbine saldıran ve ABD pazarından petrol, gaz ve kömürü yasaklayan ABD’ye ve Joe Biden’ın kişisel liderliğine müteşekkiriz. Diğer ülkeleri ve liderleri takip etmeye teşvik edin"