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    Zelensky'den Donbas'ta yapılan Rusya'ya katılım referandumuyla ilgili açıklama

    Zelensky'den Donbas'ta yapılan Rusya'ya katılım referandumuyla ilgili açıklama

    BM Güvenlik Konseyi'ne bağlanan Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, sözde referandum sonuçlarını tanıması durumunda Putin ile konuşacak bir şeyinin olmadığını söyledi.
    • 28.09.2022 - 00:35
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 00:44
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    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Birlemiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ndeki "Ukrayna'da Barış ve Güvenlik" konulu toplantıya çevrimiçi bağlantı yoluyla katıldı.

    Kırım'ın ilhak edilme sürecine benzetti

    Rusya’nın Ukrayna topraklarındaki Zaporijya, Herson, Donetsk ve Luhansk’ta Rusya’ya katılım için düzenlediği sözde referandumlara değinen Zelensky, referandumları Kırım'ın ilhak edilme sürecine benzetti.

    "Putin ile konuşacak hiçbir şey olmayacağı anlamına gelir"

    Zelensky, "Rusya'nın düzmece referandumları normal olarak görmesi, Kırım senaryosu ile Ukrayna topraklarını ilhak etme girişimi, Rusya Devlet Başkanı ile konuşacak hiçbir şey olmayacağı anlamına gelir. İlhak, onu tüm insanlığa karşı getiren harekettir. Artık dünyanın her ülkesinden böyle bir mesaja ihtiyaç var" dedi.

    Zelensky den Donbas ta yapılan Rusya ya katılım referandumuyla ilgili açıklama #1

    Üç bölgede oy sayım işlemi bitti

    Akşam saatlerinde tamamlanan oy verme işleminin ardından tüm bölgelerde oy sayımına geçilirken, oyların yüzde 100'ünün sayıldığı Luhansk bölgesinde halkın yüzde 98,42'si, Herson'da halkın yüzde 87,5'i ve Zaporijya’da halkın yüzde 93,11'i Rusya’ya katılmaya “evet” dedi.

    Donbass Bölgesi'ndeki 3 bölgede kesin olmayan sonuçlara göre Rusya'ya katılım yönünde karar çıkarken, Donetsk Bölgesi'nde ise oy sayımının yüzde 56,85'ine tamamlandı. Donetsk’te ise sayılan oylarda şu ana kadar halkın yüzde 94,75’inin Rusya'ya katılıma “evet” dediği aktarıldı.

    Donetsk'te de, diğer 3 bölge ile aynı sonucun çıkması bekleniyor.

    Zelensky den Donbas ta yapılan Rusya ya katılım referandumuyla ilgili açıklama #2


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