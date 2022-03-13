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    Zelensky'den Microsoft, SAP ve Oracle'a çağrı

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, uluslararası teknoloji şirketleri Microsoft, SAP ve Oracle'dan Rusya'daki tüm faaliyetlerini durdurmasını istedi.
    • AA
    • 13.03.2022 - 23:58
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    Zelensky'den Microsoft, SAP ve Oracle'a çağrı

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Microsoft, SAP ve Oracle'a çağrıda bulundu.

    "RUSYA'YA ÜRÜN SAĞLAMAYI BIRAKIN"

    Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Artık yarım kararlar veya yarım tonlar olamaz. Sadece siyah ve beyaz vardır, iyi ya da kötü. Ya barıştan yanasınızdır ya da Ukraynalı çocukları ve kadınları öldürmesi için kanlı Rus saldırganını destekliyorsunuzdur. Microsoft, Oracle, SAP, Rusya'ya ürün sağlamayı bırakın, savaşı durdurun." ifadesini kullandı.

    ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, 4 Mart'ta Rusya'daki tüm ürün ve hizmet satışlarını askıya aldığını duyurmuştu. Oracle da 3 Mart'ta, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'daki operasyonlarını askıya aldığını açıklamıştı.

    Zelensky den Microsoft, SAP ve Oracle a çağrı #1


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